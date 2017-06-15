Брюссель и Лондон определились с датой начала переговоров по Brexit

Брюссель и Лондон окончательно договорились о том, что переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit) начнутся в понедельник, 19 июня.

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Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые обсудят условия отказа Соединенного Королевства от членства в ЕС. Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании, и выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза. Речь также пойдет о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания, в свою очередь, попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза.

Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.