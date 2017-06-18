Лесные пожары в Португалии: погибли более 40 человек

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека, некоторые из них погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге, пишет Русская служба ВВС.

Еще 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести.

Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее "великой трагедией".

"Число погибших еще может увеличиться", - предупредил глава правительства, выступая в в штаб-квартире службы гражданской обороны, передает Франс пресс.

Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш говорил журналистам, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Они пытались покинуть район лесных пожаров.

Еще трое задохнулись в дыму.

Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений, говорил Гомеш.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соза отправился в район бедствия, чтобы встретиться с семьями погибших. Он заявил, что пожарные сделали "все, что могли".

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В нескольких регионах Португалии жара в последние дни превышала 40 градусов.

Лесные пожары часто происходят в Португалии, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.

В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.