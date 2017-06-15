Определилась дата открытия парламента Великобритании

Лидер британской Палаты общин Андреа Ледсон заявила, что открытие парламента Великобритании состоится 21 июня, сообщает The Associated Press.

Читайте такжеЕвросоюз готов начать переговоры о Brexit - МеркельЗаявление о дате открытия парламента может свидетельствовать о том, что премьер-министр страны Тереза ​​Мэй и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии договорились о формировании правящей коалиции, или же близки в решении этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, из-за пожара в многоэтажке Лондона Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии отложили объявление о формировании правящей коалиции.

Открытие парламента должно было состояться 12 июня, но в результате переговоров его отложили.