Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании

03:13, 10 июня 2017
Мир
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По итогам подсчета данных по всем избирательным округам Консервативная партия получила 318 мандатов, их главные соперники — лейбористы — 262.

Иллюстрация / REUTERS

В Великобритании подведены итогам досрочных парламентских выборов, консерваторы набрали больше всего голосов, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что по итогам подсчета данных по всем избирательным округам Консервативная партия получила 318 мандатов, их главные соперники — лейбористы — 262.

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Дальше в списке идут Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, социалистическая «Шинн Фейн» из Северной Ирландии — 7, Левоцентристская партия Уэльса — 4, а Партия зеленых — 1.

Так как ни одна партия не набрала больше половины мандатов, то возникла ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества Консервативной партии с североирландской Демократической юнионистской партией.

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Новость в сюжете: Парламентские выборы в Британии
Теги: #итоги#выборы в Великобритании