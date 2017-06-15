Военный малайзийский самолет пропал с радаров
08:54, 15 июня 2017Мир
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Связь с самолетом пропала через полчаса после вылета.
Иллюстрация REUTERS
Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров. На данный момент ведется поисковая операция, передает Channel News Asia.
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Сообщается, что самолет вылетел с авиабазы в Куантане в 11.00 (06.00 по киевскому времени - УНИАН.). Через полчаса связь с ним пропала.
В настоящий момент ведутся поисково-спасательные операции.
Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 fighter jet is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL— Amy Chew (@AmyChewCNA) June 15, 2017
Как сообщал УНИАН, 8 июня в Андаманском море нашли обломки и тела пассажиров пропавшего над Мьянмой самолета.
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