Военный малайзийский самолет пропал с радаров

Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров. На данный момент ведется поисковая операция, передает Channel News Asia.

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Сообщается, что самолет вылетел с авиабазы в Куантане в 11.00 (06.00 по киевскому времени - УНИАН.). Через полчаса связь с ним пропала.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные операции.

Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 fighter jet is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL — Amy Chew (@AmyChewCNA) June 15, 2017

Как сообщал УНИАН, 8 июня в Андаманском море нашли обломки и тела пассажиров пропавшего над Мьянмой самолета.