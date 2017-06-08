В Андаманском море нашли обломки и тела пассажиров пропавшего над Мьянмой самолета

Тела пассажиров и обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море к западу от города Лаунг Лоун.

Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны, передает Associated Press.

По информации военного ведомства Мьянмы, в ходе поисково-спасательной операции в море были найдены два спасательных жилета, а также три тела и шина, которая, предположительно, являлась частью шасси самолета.

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Тела, по информации военных, принадлежали мужчине, женщине и ребенку. Данных о выживших пока не поступало.

Как отмечает Associated Press, на борту находились 106 пассажиров, преимущественно членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.

В районе поисково-спасательной операции находятся несколько кораблей ВМС республики, уточняется в сообщении. Также 5 самолетов и три вертолета ведут поиски с воздуха.

В военном ведомстве отметили, что данный самолет Y-8 они получили в марте прошлого года, с тех пор его налет составил 809 часов.

Напомним, самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Связь была потеряна около 1:35 дня (7:05 по Гринвичу), когда самолет находился в 20 милях на запад от города Давого.