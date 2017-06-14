"Изначально планировали вчетвером": в Колумбии впервые официально оформили брак трое мужчин

В Колумбии впервые заключили официальный брак между тремя мужчинами.

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Власти признали за новым союзом все гражданские права, которые получают в стране традиционные семьи, в том числе право наследования.

Отмечается, что все три партнера подписали необходимые юридические документы в городе Медельин 12 июня. В брак вступили актер Виктор Уго Прада, спортивный тренер Джон Алехандро Родригес и журналист Мануэль Хосе Бермудес, пишет Daily Mail.

Как отметил юрист и правозащитник Герман Перфетти, в Колумбии существует множество однополых союзов из трех человек, но это первый случай, зарегистрированный официально.

"Это признание того, что существуют и другие виды семей", - отметил он.

«Мы живем вместе и делим между собой все», - отметил Гюго в интервью местной радиостанции Caracol.

Он также отметил, что изначально брак планировался между четырьмя мужчинами, которые состояли в отношениях на протяжении четырех лет, но один из партнеров умер от рака.

Мужья актера, учитель физкультуры и журналист, «отпраздновали» ранее свою свадьбу в 2000 году, тогда однополые браки еще не были официально признанными.

Известно, что в 2016 году Колумбия стала четвертой южноамериканской страной (после Аргентины, Бразилии и Уругвая), в которой узаконили однополые браки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве прошла церемония открытия форума "КиевПрайд 2017".