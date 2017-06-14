Генпрокурор США опроверг информацию о встрече с послом России в отеле

В ходе слушаний в комиссии Сената по разведке генпрокурор США Джеф Сешнс опроверг сообщения о том, что он якобы провел неофициальную встречу с послом России Сергеем Кисляком в вашингтонском отеле Mayflower. ФБР ранее утверждало, что подобный контакт имел место, передает РБК.

Сешнс назвал "отвратительной и гнусной ложью" предположения, что он мог быть как-то причастен к попыткам России повлиять на президентские выборы в США.

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В ходе своего выступления Сешнс напомнил, что 35 лет честно служил своей стране, а 20 лет подряд был сенатором от штата Алабама. По его словам, нельзя даже предполагать, что он мог сделать что-то во вред США.

Сешнс также объяснил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не было связано с расследованием в отношении российского вмешательства в американские выборы.

Он уточнил, что решение об отставке Коми было принято на основании доклада об общей ситуации в ФБР. По его словам, вместе с заместителем они пришли к выводу, что настала пора обновить руководство Бюро.

Сешнс согласился дать показания сенатской комиссии после того, как там выступил Коми. Последний и заявил о тайной встрече генпрокурора с Кисляком в гостинице.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Москва эти обвинения отрицает.