Кремль прокомментировал призыв Белого Дома отпустить задержанных демонстрантов

В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлению Администрации президента США Дональда Трампа о массовых задержаниях демонстрантов в РФ, поскольку полиция действовала по российскому закону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с подобной постановкой вопроса. Это не те призывы, к которым мы можем прислушаться», - сказал Песков, комментируя заявление Белого Дома с призывом отпустить мирных демонстрантов и как это повлияет на отношения с администрацией Дональда Трампа, которая ранее не делала таких жестких заявлений по правам человека в РФ.

Отвечая на вопрос, как он относится к выводам западных СМИ о том, что протестные акции представляют реальную опасность для Кремля, Песков сказал: «Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию».

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«Опасными являются провокационные проявления - да, это действительно опасно, это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан. Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что во многих городах России были различные акции.

«Там, где они проходили в соответствии с правилами в согласованных местах и в согласованное время, они прошли достаточно организовано, мирно, без каких-либо проблем. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе и в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали, собственно, городские власти», - сказал Песков.

В частности, он отметил, что согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, который состоялся 12 июня, «прошел абсолютно без проблем».

«Были и провокационные действия. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон для обеспечения этого самого правопорядка», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, на протестных акциях "Требуем ответов", которые прошли 12 июня по всей России, свыше тысячи человек были задержаны.