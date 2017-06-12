Прокуроры США подают в суд на Трампа за иностранные доходы

Генеральные прокуроры американского штата Мэриленд и округа Колумбия намереваются в понедельник подать в суд иск против президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщает русская служба BBC.

"Истцы считают, что иностранные инвестиции в бизнес Трампа противоречат Конституции страны. Это первый подобный иск со стороны госчиновников и первый иск, основанный на решении Трампа сохранить права собственности на бизнес после победы на президентских выборах", - отмечают в издании.

В январе Трамп говорил, что его бизнес-активами будут управлять его сыновья, чтобы избежать возможного конфликта интересов. Но генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рэйсин и генеральный прокурор штата Мэриленд Брайан Фрош считают, что Трамп нарушил обещание держаться в стороне от частного бизнеса.

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Так, его сын Эрик Трамп сообщил, что президент продолжает регулярно получать информацию о финансовом состоянии своей компании.

В издании отмечают, что Рэйсин и Фрош рассказали об иске изданию Washington Post в воскресенье, уточнив, что, если федеральный судья решит начать разбирательство, они потребуют от Трампа предоставить суду копии его личных налоговых деклараций, чтобы оценить масштаб его внешнеторговых сделок.

По словам генпрокуроров, дело, скорее всего, окажется в Верховном суде.

Рэйсин и Фрош сослались на те статьи Конституции США, которые известны как "положения о вознаграждениях". Эти положения запрещают госчиновникам получать подарки или другие бонусы от иностранных правительств.