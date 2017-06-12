Хакеры разместили фильм "Он вам не Димон" на двух российских государственных сайтах

На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга 11 июня опубликовали фильм-расследование "Он вам не Димон", посвященный возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева в коррупции, передает Радио Свобода.

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Под фильмом неизвестные оставили запись: «Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невинных людей, используя правоохранительные органы как собак на цепи, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как «Демократия», «Право» и «Свобода слова».

К 18 часам публикация была удалена.

В тот же день фильм также был опубликован на сайте прокуратуры Ярославской области. Ролик сопровождался текстом: «Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона».

Позже в ведомстве заявили о хакерской атаке.

Как сообщал УНИАН, 26 марта прошел антикоррупционный митинг сразу в нескольких городах России после публикации расследования ФБК "Он вам не Димон". В ходе митинга было задержано около тысячи человек. Несколько участников митинга были заподозрены в применении насилия по отношению к полицейским.