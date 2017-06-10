Президент Румынии: в отношениях с РФ надо придерживаться диалога и стратегии сдерживания

Президент Румынии Клаус Вернер Йоганнис заявил, что отношения с Российской Федерацией нужно поддерживать, совмещая диалог со стратегией сдерживания.

Об этом румынский президент заявил в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщается на сайте Белого дома.

Йоганнис подчеркнул, что все страны обеспокоены российской агрессией в регионе Восточной Европы.

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По его словам, эта обеспокоенность требует сохранять соответствующий уровень готовности.

"По моему мнению, мы должны быть очень четкими, очень простыми и понятными, если мы говорим о России и с Россией. Я считаю, что нам нужен диалог. Но, с другой стороны, нам нужно то, о чем мы все вместе договорились в НАТО - прочное сдерживание. Поэтому такое сочетание - прочное сдерживание и диалог - должно привести к решению, которое приемлемо с каждой стороны", - заявил Йоганнис.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс сохраняет единую позицию в отношении РФ – это сильная оборона в сочетании с поддержкой диалога.