В КНДР назвали успешными испытания противокорабельных ракет

Северная Корея объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), передает РБК.

Агентство подтвердило, что Пхеньян испытал ракеты класса «земля — корабль». За испытаниями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленные члены руководства страны.

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Впервые ракета этого типа была представлена во время военного парада по случаю 105-го дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, проведенного в апреле.

Как сообщает ЦТАК, характеристики ракеты были улучшены по сравнению с теми образцами подобного вооружения, которые стоят на вооружении КНДР.

Напомним, 8 июня КНДР совершила пуск нескольких ракет класса «земля-корабль».