В сети появились фото нового запуска баллистической ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении.

Северная Корея назвала успешным этот запуск этой баллистической ракеты. В заявлении ЦТАК отмечается, что испытания были проведены для "оценки системы высокоточного наведения". За запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын.

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Ракета попала в намеченную цель с отклонением в семь метров. Ким Чен Ын после проведения испытания приказал продолжать разработку более мощных видов стратегических вооружений.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея провела испытания системы противовоздушной обороны нового типа. Как утверждает Пхеньян, новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.