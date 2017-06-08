Беспилотник атаковал силы коалиции в Сирии и был сбит

Беспилотник сил, поддерживающих правительство Сирии, сбит после попытки атаковать силы международной коалиции во главе с США, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон, передает РБК.

"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", - рассказал Диллон.

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Диллон отметил, что силы коалиции уже в третий раз нанесли удар по силам, которые поддерживают режим Асада в Сирии в ответ на «угрозу для коалиции».

Вместе с тем он добавил, что коалиция США не стремится бороться с правительственным режимом в Сирии или силами, которые этот режим поддерживают.

«Тем не менее мы по-прежнему готовы защищать себя от любой угрозы», — подчеркнул он.