В США в супермаркете мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

В результате стрельбы в супермаркете в американском штате Пенсильвания погибли четыре человека, сообщает Fox News.

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По предварительной информации, инцидент произошел около часа ночи по местному времени. На месте случившегося правоохранители обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Один из мужчин расстрелял остальных, а затем покончил с собой.

Власти считаю, что инцидент исчерпан, а общественность не подвергается никакой опасности. Расследование продолжается.