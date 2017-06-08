В США в супермаркете мужчина застрелил троих человек и покончил с собой
15:12, 08 июня 2017Мир
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Мотивы поступка убийцы неизвестны.
Иллюстрация / REUTERS
В результате стрельбы в супермаркете в американском штате Пенсильвания погибли четыре человека, сообщает Fox News.
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По предварительной информации, инцидент произошел около часа ночи по местному времени. На месте случившегося правоохранители обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Один из мужчин расстрелял остальных, а затем покончил с собой.
Власти считаю, что инцидент исчерпан, а общественность не подвергается никакой опасности. Расследование продолжается.
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