В США задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

21:31, 28 мая 2017
Мир
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В штате Миссисипи произошло убийство восьми человек. Подозреваемый задержан и говорит, что надеялся погибнуть от пули полицейских.

Преступник совершил убийства в трех разных домах / indianexpress.com

В США задержали предполагаемого убийцу восьми человек, включая помощника местного шерифа, сообщает DW. Преступление было совершено в субботу, 27 мая, в штате Миссисипи. По данным следствия, преступник совершил убийства в трех разных домах.

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Следствие сообщает, что пока "слишком рано" говорить о мотиве этого преступления. В то же время в сеть выложено видео, где задержанный подозреваемый говорит о боли, которую он испытывает от того, что его лишили права опеки над его ребенком или детьми.

"Моей целью было, чтобы бог меня убил. Самоубийство через пули полицейских. Я не готов продолжать жизнь. Не после того, что я наделал", - говорит он на видео.

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Теги: #США#убийство#задержание