В США задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

В США задержали предполагаемого убийцу восьми человек, включая помощника местного шерифа, сообщает DW. Преступление было совершено в субботу, 27 мая, в штате Миссисипи. По данным следствия, преступник совершил убийства в трех разных домах.

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Следствие сообщает, что пока "слишком рано" говорить о мотиве этого преступления. В то же время в сеть выложено видео, где задержанный подозреваемый говорит о боли, которую он испытывает от того, что его лишили права опеки над его ребенком или детьми.

"Моей целью было, чтобы бог меня убил. Самоубийство через пули полицейских. Я не готов продолжать жизнь. Не после того, что я наделал", - говорит он на видео.