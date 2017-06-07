Один из боевиков подорвал себя в здании парламента Ирана

12:14, 07 июня 2017
Мир
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Террорист-смертник подорвал себя, когда попал в окружение охранников парламента Ирана.

@IranNewspaper

Один из боевиков, атаковавших здание парламента Ирана, подорвал себя.

Отмечается, что во время взрыва смертник находился в окруженном службой безопасности парламента.

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Об этом сообщил телеканал Press TV на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.

По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова. Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники.

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Новость в сюжете: Атака на парламент и мавзолей в Иране
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