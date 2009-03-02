Варшава не призывает ЕС упростить вхождение в еврозону

Польша не призывает страны - члены Европейского союза упростить процедуру вхождения в еврозону, однако будет рада, если это произойдет, заявил министр финансов Польши Яцек Ростовский на саммите в Брюсселе. Министр отметил, что польская экономика "достаточно сильная, чтобы вступить в еврозону без послаблений", передает Reuters.

В то же время 26 февраля премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что Варшава призывает ЕС упростить процедуру вхождения в еврозону. Он отметил, что необходимо создать перечень соответствующих аргументов и найти сторонников этой идеи до начала общеевропейского саммита.

По словам Д.Туска, к такому мнению он пришел после встречи с политиками и представителями бизнеса и торговли, которая была посвящена борьбе с финансовым кризисом. Он не уточнил, какие именно предложения будут вынесены на обсуждение глав ЕС.

Переход к европейской валюте в Польше запланирован на 2012 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Это означает, что Варшава должна запустить процесс перехода в текущем году. Однако в связи с финансовым кризисом национальная польская валюта - злотый - сильно упала в цене по сравнению с евро.