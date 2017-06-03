США в очередной раз упрекнули Китай в милитаризации

США не намерены мириться с милитаризацией Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Подобные действия подрывают стабильность и безопасность в регионе, сказал Мэттис на конференции по безопасности в Сингапуре, передает Русская служба ВВС.

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"Мы выступаем против стран, милитаризирующих искусственные острова и выдвигающих чрезмерные претензии на международные воды. Мы не можем и не будем соглашаться с односторонними принудительными изменениями статус-кво", - предупредил Мэттис.

Одновременно министр обороны США отметил важную роль Китая в сдерживании северокорейской ракетной и ядерной активности.

Как известно, ранее военный корабль США приблизился больше чем на 12 морских миль к занимаемому Китаем рифу Мисчиф (Мейдзи) в архипелаге Спартли в юго-западной части Южно-Китайского моря. Данный риф оспаривается между КНР, Тайванем, Филиппинами и Вьетнамом.