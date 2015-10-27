Несмотря на возмущение Пекина, эсминец США прошел возле китайских искусственных островов

Корабль ВМС США проплыл вблизи искусственных островов, которые строит Китай в спорных водах Южно-Китайского моря.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Ракетный эсминец прошел через акваторию архипелага Спратли вблизи рифов Суби и Мишиф, пересек 12-мильную зону.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Билл Урбан заявил, что "Соединенные Штаты проводят рутинные операции в Южно-Китайском море согласно международному праву".

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Вашингтон считает, что Пекин "ведет строительство военных объектов, призванных укрепить свои спорные претензии в большей части региона – основной судоходной зоне".

Министерство иностранных дел в Пекине назвал действия американцев "незаконными". Пресс-секретарь правительства описал операцию как "угрозу суверенитету Китая", добавив, что Пекин будет "решительно реагировать на любые намеренно провокационные действия".

Китай выдвигает претензии на большую часть Южно-Китайского моря. Другие страны Юго-Восточной Азии имеют конкурирующие претензии на острова Спратли, Парасельские острова и риф Скарборо, который, как полагают, богат полезными ископаемыми.

Кроме того, через его акваторию ежегодно осуществляется мировая торговля на более чем пять триллионов долларов.