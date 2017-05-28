В Москве прошли массовые акции протеста: требовали и отставки Путина

В воскресенье, 28 мая, в Москве состоялся митинг против реновации — против сноса "хрущевок", как пишет ТСН.

По данным "Белого счетчика" в нем приняли участие почти 5 тысяч человек.

Однако, российская полиция насчитала 3 тысячи участников, передает "Интерфакс".

Во время митинга полиция убрала баннер "Собянинскую реновацию — под снос". Позже главный редактор "Ежедневного журнала" Александр Рыклин сообщил, что плакат вернули только уже без слова "собянинскую", передает "Дождь".

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Кроме того, член движения "Солидарность" Сергей Давидис писал, что полиция "изъяла все баннеры с упоминанием Путина и Собянина".

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова со сцены призвала отправить Сергея Собянина, Владимира Путина и "Госдуму" в отставку. Также на митинге звучали лозунги — "Собянина под снос", "Россия без Путина".

Перед митингующими в Москве выступили, в частности, лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, бывший депутат "Госдумы" Геннадий Гудков, предприниматель Дмитрий Потапенко и многие другие.

Напомним, это не впервые, когда в Москве люди выходят против сноса пятиэтажек. Так, в частности, 14 мая, в столице на подобный митинг вышло около 20 тысяч человек.

Участники митинга протестовали против программы реновации, которую хотят запустить московские власти. Среди прочего звучали лозунги об отставке мэра российской столицы Сергея Собянина.

Власти Москвы инициировали программу реновации, которая предполагает снос всех пятиэтажек и хрущевок в городе. В списке на снос – более 4 тысяч домов. Жителей этих домов планируют переселить в равнозначные по площади квартиры в их районе. Сносить дом или не сносить должны решать сами жители.