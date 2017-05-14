Полиция вывела Навального с митинга против сноса пятиэтажек в Москве
Навальный не был заявлен в качестве выступающего на митинге, но, появившись, двигался в сторону сцены.
Полиция вывела с митинга против сноса пятиэтажек в Москве оппозиционера Алексея Навального, который пришел вместе с женой, ребенком и своими сторонниками.
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Навальный не был заявлен в качестве выступающего на митинге, но, появившись, двигался в сторону сцены.
Около сцены Навального и его семью окружила полиция. Прессу к Навальному также не подпускали.
Затем полицейские вывели оппозиционера и пришедших с ним сторонников с места проведения митинга. Объяснений своим действиям сотрудники полиции так и не дали.
"Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок", - написал оппозиционер в "Твиттере". Он также уточнил, что не планировал выступать на мероприятии.
Другой оппозиционер Дмитрий Гудков, который был заявлен в качестве выступающего, в знак солидарности с Навальным отказался от выступления на сцене.
Митинг изначально был заявлен как неполитический. Однако при этом муниципальные депутаты, выступавшие на митинге, призывали к отставке мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города.
Некоторые организаторы митинга были против выступления Навального на митинге.
"К сцене рвется Навальный, не имеющий отношения к митингу. Это просто неприлично", - написала журналист Екатерина Винокурова в своем канале Telegram.
На митинге были и другие политики, в том числе Сергей Митрохин из "Яблоко".
По оценкам организаторов, на митинг собрались 60 тысяч человек. Организация "Белый счетчик", насчитала, что к 15:45 на митинг пришли 20,2 тысячи человек. МВД насчитало около 5 тысяч человек.
Организаторы также сообщили о том, что со стороны Мясницкой улицы были задержания участников митинга. "ОВД-Инфо" сообщило об одном задержанном.