Трамп планирует изменения в Белом доме из-за дела о связях с Россией - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп и его советники пытаются сдержать кризис из-за предполагаемой связи с РФ. Они хотят осуществить перестановки в команде и создать "военный штаб", передает The Washington Post со ссылкой на нескольких помощников и союзников Трампа.

"Белый дом планирует значительно агрессивнее бороться с утечками информации о контактах коллег Трампа с Россией, в том числе его зятя и старшего советника Джареда Кушнера", - говорится в материале.

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Также в Белом доме пытаются пересмотреть коммуникацию с общественностью. Планируется, что Трамп чаще будет проводить поездки по стране для общения со своими сторонниками. "Пересмотрят и ход и характер проведения брифингов, что, возможно, уменьшит в них роль пресс-секретаря Шона Спайсера", - рассказали в WP.

Кроме того, возможно, в команду Трампа вернут членов предвыборного штаба, среди которых экс-менеджер кампании Кори Левандовски и его заместитель Дэвид Босси.

Как сообщал УНИАН, по информации издания The Washington Post, Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года предлагал российскому послу в Вашингтоне Сергею Кисляку создание "тайного безопасного канала связи.

Также стало известно, что ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера в деле относительно связей с Россией.