Главы МИД Украины и Азербайджана обсудили взаимодействие

Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Владимир ОГРИЗКО и Ельмар МАМЕДЬЯРОВ обсудили взаимодействие стран в рамках международных организаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД, отметив, что Е.МАМЕДЬЯРОВ находится в Украине с целью участия в 9-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОДЭР-ГУАМ 26 февраля 2009 года.

В ходе сегодняшней встречи также обсуждался вопрос межрегионального сотрудничества.

Стороны отметили высокий уровень украинско-азербайджанских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, подчеркнули приоритетность развития сотрудничества в топливно-энергетической и транспортной отраслях.