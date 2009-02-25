Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ален ЛЕРУА заявляет, что ООН стала «жертвой собственного успеха» в сфере миротворчества.

Об этом он сказал, выступая на заседании Специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН по операциям по поддержанию мира, сообщается на официальном сайте ООН.

По словам А.ЛЕРУА, сегодня в этой сфере деятельности Организация работает на грани возможностей.

Он подчеркнул, что после десятилетия беспрецедентного расширения миротворческой деятельности ООН стала «жертвой собственного успеха». На сегодняшний день в 18 миротворческих операциях и многочисленных политических миссиях служат 112 тыс. человек. При этом мандат этих операций чрезвычайно широк и не всегда подкреплен необходимыми ресурсами.

Представитель ООН напомнил, что еще 10 лет назад в докладе экспертов о реформировании миротворческой деятельности ООН речь шла о том, что организация в состоянии учреждать одну миссию в год, однако сегодня приходится справляться с совершенно другой ситуацией. Только в прошлом месяце Совет Безопасности принял решение о новой миссии в Чаде и заявил о готовности развернуть операцию ООН в Сомали.

А.ЛЕРУА заявил, что пришло время проанализировать сложившуюся ситуацию и найти пути решения проблем, с которыми сталкивается ООН в деле поддержания мира.

По данным Министерства иностранных дел Украины, сегодня более 550 военнослужащих Вооруженных сил и сотрудников органов внутренних дел представляют государство в 7 миротворческих миссиях, в частности, в Грузии, Эфиопии и Эритрее, Демократической Республике Конго, Косово, Либерии, Судане и Тиморе-Лешти.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что государство активно участвует в процессе реформирования миротворчества под эгидой ООН, чтобы сделать эту деятельность более эффективной и адекватной современным вызовам.