США и Япония договорились ужесточить санкции против КНДР

19:38, 26 мая 2017
Мир
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США будут сотрудничать с другими союзниками по всему миру, чтобы усилить давление на КНДР.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об усилении санкций против КНДР в связи с дальнейшей разработкой ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам встречи Трампа и Абэ перед началом саммита G7.

Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Японией и Республикой Корея, а также другими союзниками по всему миру, чтобы усилить давление на КНДР и продемонстрировать, что текущий путь Северной Кореи нерационален.

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"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились, что их команды будут сотрудничать, чтобы усилить санкции в отношении Северной Кореи, в том числе путем выявления и наказания лиц, поддерживающих ядерные и ракетные программы Северной Кореи", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Как сообщал УНИАН, Трамп ранее заявил, что Северная Корея - это мировая проблема и она будет решена.

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Теги: #санкции против КНДР#ядерная программа кндр#Трамп и КНДР