Буш подписал закон о памятнике жертвам Голодомора в Украине

Джордж Буш подписал принятый Конгрессом США закон об открытии в Вашингтоне памятника-мемориала жертвам голода на Украине в 1932-1933 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белого дома.

В соответствии документом, правительство Украины получило разрешение поставить мемориал в центре Вашингтона. "Правительство США не должно нести никакие расходы по созданию или поддержанию мемориала", - говорится в законе.

В результате голода в 1932-1933 годах на Украине, по различным оценкам, погибли от семи до десяти миллионов человек, или от 10% до 25% населения.

В 1986 году конгресс США создал комиссию, которая расследовала причины голода и пришла к выводу, что действия советских властей могут приравниваться к геноциду. Три года назад по инициативе тогдашнего правительства Украины более 30 государств мира, включая США и Россию, подписали в ООН совместное заявление, посвященное памяти погибших в результате голода.

"В бывшем Советском Союзе миллионы мужчин, женщин и детей стали жертвами жестоких действий и политики тоталитарного режима. Голодомор - Великий голод 1932-1933 годов на Украине - унес жизни от семи до десяти миллионов ни в чем не виновных людей и стал национальной трагедией для украинского народа", - говорится в тексте заявления.

В случае, если новый мемориал будет создан, в Вашингтоне будет уже два украинских памятника.

В 1964 году в центре американской столицы при содействии представителей украинской эмиграции был увековечен в бронзе поэт Тарас Шевченко. Восьмиметровый памятник установлен на гранитном пьедестале. Вес конструкции составляет 45 тонн.

Мемориал торжественно открыл президент США Дуайт Эйзенхауэр в присутствии около 100 тысяч человек. Тогда конгресс США отметил, что Шевченко черпал вдохновение в "великой американской традиции для борьбы с империалистической и колониальной оккупацией его родины".

РИА "Новости"