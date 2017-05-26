Апелляционный суд США отказался возобновить действие антимиграционного указа Трампа

Федеральный окружной апелляционный суд штата Вирджиния в четверг, 25 мая, отказал в возобновлении действия второго антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который накладывал запрет на путешествия в США для граждан шести мусульманских государств, передает Deutsche Welle.

Решение было принято большинством голосов коллегии судей, из 13-ти судей десять высказались за отказ в удовлетворении ходатайства министерства юстиции США.

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Судьи решили, что доводы минюста о том, что антимиграционный указ продиктован национальной безопасностью, являются "неубедительными", и подчеркнули, что это решение направлено против мусульман, может нанести "непоправимый вред" людям, которых оно касается, а также может нарушать конституцию США.

Напомним, второй указ президента США, который ужесточает иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских государств и временно приостанавливает программу США по приему беженцев, был подписан 6 марта и должен был вступить в силу 16 марта. Однако за несколько часов до вступления документа в силу, 15 марта, его исполнение было приостановлено федеральным судьей в штате Гавайи.