Столтенберг назвал войну на Донбассе причиной усиления восточных границ НАТО
Столтенберг ожидает, что Франция и Германия завтра проинформирует союзников по выполнению Минских договоренностей.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг ожидает, что Франция и Германия поднимут вопрос выполнения Минских договоренностей во время встречи лидеров Альянса в четверг, 25 мая.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил в среду в Брюсселе.
"Я ожидаю, что несколько союзников, в частности, Франция и Германия, которые являются участниками Нормандского формата, поднимут (этот вопрос), а также проинформируют всех союзников по выполнению Минских договоренностей", - сказал он.
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Столтенберг отметил, что в НАТО обеспокоены недостаточным выполнением Минских договоренностей. "Мы видели много нарушений режима прекращения огня, тяжелое вооружение не было отведено", - констатировал он.
Столтенберг подчеркнул, что именно из-за ситуации на востоке Украины Альянс усиливает свою оборону и присутствие на восточном фланге.
Генсек также выразил обеспокоенность относительно препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и подчеркнул, что все стороны должны приложить усилия для доступа наблюдателей, выполнить договоренность о прекращении огня, "что является ключом для выполнения Минских договоренностей".