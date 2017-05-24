Попал в немилость: Мелания Трамп опять публично "отшила" мужа (видео)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась брать мужа за руку. Это произошло после прибытия супругов в Рим.

Видео инцидента, на котором видно, как Трамп опять попал в немилость Мелании, опубликовано в YouTube.

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На видеозаписи Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она начинает поправлять волосы, игнорируя его жест.

Ранее первая леди США Мелания Трамп не захотела брать за руку своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в аэропорту Тель-Авива.