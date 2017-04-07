Reuters опубликовал спутниковые снимки разбомбленной "Томагавками" сирийской авиабазы

Информагентство Reuters опубликовало спутниковые снимки авиабазы Шайрат в Сирии, по которой американские военные выпустили почти шесть десятков ракет "Томагавк", передает ТСН.

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На снимках видно масштабные разрушения аэродромов, самолетов и заправочных средств, которые, по мнению Пентагона, использовались для химической атаки на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Сирийская обсерватория по правам человека отметила, что в результате ракетного удара авиабаза Шайрат "почти полностью разрушена", передает Fox News.

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По данным правозащитников, ракеты повредили более десятка ангаров, топливный склад и ПВО базы.

По информации телеканала, погибли по меньшей мере 7 сирийских военных, 9 получили ранения. Два чиновника Пентагона рассказали Fox News, что около 20 сирийских самолетов были уничтожены.

Чиновники сказали, что вся уничтоженная техника была самолетами, а не вертолетами. При этом ни одного российского самолета не было на авиабазе, но там находились от 12 до 100 российских военных. Но американские военные не целились в казармы, говорят в Пентагоне.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.