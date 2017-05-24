Парламент Венесуэлы отказался признавать Конституционную ассамблею

Парламент Венесуэлы отказался признавать решение президента Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА) и порядке ее избрания. Кроме того, члены высшего законодательного органа страны, находящегося под контролем оппозиции, призвали к продолжению мирных протестов, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день глава государства передал указ о порядке выбора 540 членов КА в Национальный избирательный совет.

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"Мы призываем завтра днем и вечером устроить мирный протест до тех пор, пока не добьемся соблюдения конституции и не придем к единству, которого заслуживает Венесуэла. КА мы полностью не признаем за то, что она идет против конституции", - цитирует электронная версия газеты El Nacional председателя Национальной ассамблеи Хулио Борхеса. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

По мнению Борхеса, разрешение кризиса, охватившего страну, лежит через "свободные выборы, на которых народ определит свое будущее". "Они (правительство) собираются решить, какой сектор будет голосовать, когда и за кого", - добавил политик.

Член Верховного суда Венесуэлы Данило Антонио Монсальво и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас выступили против созыва КА. По мнению Диас, создание этого органа не будет способствовать разрядке крайне напряженной ситуации в стране.

Как сообщал УНИАН, акции протеста в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. Также демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

1 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты, пенсий и зарплат бюджетникам на 60%. Минимальный оклад был повышен до 200 тыс. боливаров, на черном рынке эту сумму можно обменять примерно на 50 долл. США.