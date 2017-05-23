"Ужасная трагедия": Гройсман выразил соболезнования семьям погибших в Манчестере
10:15, 23 мая 2017Мир
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Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.
Гройсман прокомментировал теракт в Манчестере / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Манчестере (Великобритания).
Об этом глава правительства сообщил в Facebook.
"Ужасная трагедия в Манчестере. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате теракта. Молимся за жизнь раненых", - сообщил Гройсман.
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Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.
Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.
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