В России выборы президента переносят на годовщину аннексии Крыма

Госдума приняла во втором чтении пакет изменений в избирательное законодательство, по которым выборы президента перенесут на 18 марта - годовщину аннексии Крыма, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеНавальный не сможет баллотироваться в президенты России: Кремль через суд не допустил его к выборам

Законопроекты также отменяют открепительные удостоверения, которые правозащитники называли одним из основных способов фальсификаций на выборах.

Пакет законопроектов в марте внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Оппозиционные фракции подготовили несколько десятков поправок, но все они были отклонены.

Согласно поправкам, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году это будет 18 марта.