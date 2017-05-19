Новая жизнь в Лимассоле: если нельзя отмывать российские деньги, отмывайте русских - The Independent

Об этом пишут Ялман Онаран и Вернон Сильвер в статье "Новая жизнь в Лимассоле: если нельзя отмывать российские деньги, отмывайте русских", опубликованной на сайте газеты The Independent.

В Лимассоле, на южном побережье Кипра, вывесок на кириллице гораздо больше, чем на греческом. Яхты, украшенные русскими именами, заполняют причалы в недавно построенной пристани для яхт. И как раз рядом с офисом радиостанции "Русская волна", рестораны по обе стороны тротуара подают пельмени, конечно же, с водкой.

Эта "Москва-на-средиземноморье" расцвела, когда русские и их деньги устремились к крошечному европейскому аванпосту, чтобы стать, в некоторым смысле, не русскими. Давно известный как центр для оффшорных российских финансов, а в последнее время, как центр расследования российских связей с окружением президента Дональда Трампа, Кипр нашел более изощренный способ сокрытия этих средств.

Как говорят, если нельзя отмывать российские деньги, отмывайте самих русских.

Наплыв начался после того, как правительство упростило программу "деньги за паспорт", чтобы помочь Кипру восстановиться после краха 2013 года в его банковской системе и последующего спада. Теперь иностранцы могут стать гражданами менее чем за шесть месяцев в обмен на инвестиции в размере как минимум € 2 млн (£ 1,7 млн) в недвижимость на Кипре или 2,5 млн евро в государственные облигации или компании.

С тех пор страна выдала около 2000 паспортов, сказал в своем интервью в Никосии в прошлом месяце министр финансов Харрис Георжиадес. По данным PricewaterhouseCoopers и других консультантов, которые сопровождают клиентов в процессе, примерно половина из них была выдана россиянам. Эффект был впечатляющим, около 4 млрд. евро иностранных инвестиций в прошлом году – что эквивалентно почти четверти ежегодного объема производства острова.

Один новоиспеченный киприот подробно рассказал о том, как это работает, беседуя за ужином из едва затронутых суши, гамбургера и местного белого вина в ресторане с видом на пристань Лимассола. Бывший московский руководитель телекоммуникационной компании, который проводит время на острове и за его пределами, говорил на условиях анонимности – потому что сокрытие его личности было основной целью того, что он сделал.

Первым шагом было выведение его активов из России и создание фиктивной компании в Нидерландах, что он и сделал несколько лет назад. Затем он искал возможность купить второе гражданство. Он заглянул на Мальту и некоторые другие страны, но остановился на Кипре, потому что, по его словам, там это было проще и быстрее всего.

Все получилось как по волшебству. В августе он купил две виллы в Лимассоле за 5 миллионов евро. В декабре он получил свой паспорт.

Хотя богатые люди в мире имеют множество вариантов для получения паспорта и вида на жительство – от старых резервов в странах Карибского бассейна до конкурентов из ЕС, таких как Мальта, - но Кипр, говорят консультанты, самый быстрый. Членство страны в ЕС также превращает паспорт в золотой билет. Бордово-красная книжечка позволяет путешествовать в 147 стран, включая Великобританию и Японию, без получения визы заранее. Это мечта заядлого путешественника по сравнению с российскими 105 пунктами индекса, составленного фирмой Arton Capital (Монреаль), которая консультирует клиентов в поисках паспортов.

Американская программа, предлагающая права на жительство в обмен на инвестиции, вновь подверглась критике после того, как в прессе появились сообщения о том, что компании, связанные с советником Белого дома и зятем Трампа Джаредом Кушнером, продавали ее китайским инвесторам.

Продажа гражданства ЕС вызывает обеспокоенность среди сторонников борьбы с коррупцией, которые говорят, что эта практика открывает лазейки в блок из 28 государств.

"Это черный вход", - говорит Миклос Лигети, юридический директор Transparency International Hungary, которая опубликовала исследование о предполагаемых злоупотреблениях в венгерской программе, которая обменивает вид на жительство на вложения в облигации. Русские и другие, которые получают паспорта Кипра, но фактически не живут там, незаконно покупают доступ в ЕС, сказал он. "Предоставление состоятельным жителям разрешений на проживание только из-за их богатства противоречит принципу равных возможностей".

В 2014 году Европейский парламент принял необязывающую резолюцию, в которой заявил, что "Гражданство ЕС никогда не должно становиться товаром для торговли". Во время дебатов в Страсбургском законодательном органе Себастьян Боду (Румыния) протестовал против того, чтобы европейские паспорта предоставляли безвизовый режим для богатых китайцев или россиян. Любой "гангстер или олигарх сможет сделать это беспрепятственно, если у него есть счет в банке", - сказал он. "Мне кажется, это довольно возмутительно и несправедливо".

В случае с Кипром есть признаки того, что он был прав. Одна из причин, по которой россияне начали скупать паспорта, заключается в том, что гражданство Кипра помогает им избегать любопытных взглядов своего правительства и платить более низкие налоги. Оно также может облегчить перемещение денег, поскольку банки рассматривают их как добросовестных местных жителей, а не потенциально подозрительных иностранцев.

По мнению одного американского бухгалтера, живущего в Лимассоле, некоторые россияне продолжают создавать впечатление, будто они местные. Они нанимают фиктивных сотрудников для инвестиционных компаний, которые они основали на острове, тем самым пытаясь создать физическое присутствие там. Она говорит, что работает на десятки таких организаций.

"Самая главная причина, по которой российские бизнесмены перемещают свои деньги на Кипр или в другие оффшорные зоны, - это страх потерять их", - говорит Светлана Ледяева, доцент экономики Университета Аалто в Финляндии, которая пишет о российских оффшорных инвестициях. "Россия политически нестабильна, и богатый россиянин может столкнуться с тем, что однажды все его деньги конфискуют, а его самого посадят в тюрьму".

Россиянин, получивший свой паспорт после покупки двух вилл, теперь переводит свою голландскую компанию на Кипр, чтобы воспользоваться выгодным предложением, полученным вместе с его новым гражданством: инвестиционный доход, освобожденный от налогов, в течение 17 лет. Как правило, этого было бы недостаточно, чтобы не платить налоги в России, где президент Владимир Путин начал облагать налогом оффшорную прибыль и состояние в 2015 году. Но поскольку он заявляет налоговое резидентство на Кипре, местные власти не обязаны сообщать о его инвестиционных доходах Москве.

Значит ли это, что этот богатый русский действительно перебрался на Кипр? Не совсем, улыбается он. Хотя налоговое резидентство требует проживать на Кипре 183 дня в году, но за выполнением этого условия следить очень трудно. Граждане ЕС просто показывают свои паспорта при въезде и выезде, без штампа. Никто на самом деле не знает, когда он там находится или как долго.

В Министерстве финансов Никосии программа выдачи паспортов и налоговые льготы считаются успехом, они помогают Кипру выйти из трехлетней рецессии. "Сейчас они приносят результаты", - сказал Георжиадес. Экономика увеличилась на 1,7 процента в 2015 году и на 2,8 процента в прошлом, что делает ее одной из самых быстрорастущих в зоне евро.

Покупки недвижимого имущества желающими получить паспорта установили ценовой порог на недвижимость, которая существенно снизилась бы в цене, поскольку банки очищали ипотечные кредиты в эпоху кризиса посредством выкупа. С начала кризиса количество российских туристов выросло на 65 процентов, об этом свидетельствуют статистические данные правительства, что помогает отелям, ресторанам и розничным магазинам.

"Компании зарабатывают деньги", - заявил в интервью в Никосии Джон Хурикан, исполнительный директор Bank of Cyprus Holdings, добавив, что выплаты по 90% корпоративных кредитов, которые банк реструктурировал, продолжают поступать.

По данным центрального банка России, российские инвестиции на Кипре за первые девять месяцев прошлого года выросли более чем на 50% по сравнению с 2015 годом. Это означает больше депозитов в местных банках и более дешевое финансирование для них.

Все могло быть гораздо хуже для Кипра и богатых россиян, вынужденных внести свой вклад в спасение банков острова. Когда банки рухнули под тяжестью проблемных инвестиций, в том числе облигаций греческого правительства, ЕС обязал вкладчиков двух крупнейших кредиторов внести свою долю, чтобы покрыть почти половину 20-миллиардного пакета спасения. Поскольку депозиты ниже 100 000 евро были защищены, под ударом оказались российские бизнесмены, которые перевели свои деньги на остров, чтобы спасти их от непредсказуемого правительства.

Все ожидали оттока российских денег, но этого не произошло. Глава консультационных служб KPMG на Кипре Кристос Василиу сказал, что российские туристы и деньги продолжают прибывать в страну, поскольку она остается лучшей среди оффшорных зон.

"У русских нет других вариантов", - сказал он. "Поэтому, они дают ему еще один шанс".

Возврат российских денег на Кипр стал важным событием на мировой арене, потому что его постоянно упоминают в новостях о связях между командой Трампа и Россией.

Бывший глава кампании Пол Манафорт использовал кипрские банковские счета для получения денег от российского олигарха Олега Дерипаски и украинских клиентов, согласно судебным документам и бывшим руководителям в банке, где хранились счета. Манафорт и Дерипаска сказали, что счета были открыты для законных деловых операций.

Коммерческий секретарь Уилбур Росс инвестировал в Банк Кипра после кризиса, став заместителем председателя крупнейшего кредитора острова. Крупнейший частный инвестор банка: российский миллиардер Виктор Вексельберг. Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу.

Но популярность паспортов Кипра может стать причиной гибели возрождения. Некоторые советники, которые помогают иностранцам получить гражданство, начинают беспокоиться о том, что наплыв новых киприотов заставит ЕС оказать давление на страну, чтобы сделать процесс получения гражданства более сложным. Если это произойдет, россиянам, которые хотят спрятать свое богатство, возможно, придется искать новую страну, чтобы купить себе другую национальность.