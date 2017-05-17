В Кремле заявили, что готовы предоставить стенограмму разговора Трампа с Лавровым

Кремль готов предоставить стенограмму беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США будет не против. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - сказал Путин.

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В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись – ред.) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствовал на беседах".

Как сообщал УНИАН ранее, издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией.

Позже первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, информация о том, что президент страны Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является лживой.