Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы во Франции

Во французском департаменте Сена и Марна на севере Франции произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает портал Republique 77.

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Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее во французской коммуне Плезир накануне президентских выборов в стране неизвестные застрелили мужчину на парковке ресторана быстрого питания.