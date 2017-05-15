Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы во Франции
03:34, 15 мая 2017Мир
971 0
Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.
REUTERS
Во французском департаменте Сена и Марна на севере Франции произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает портал Republique 77.
Читайте такжеВ ночном клубе в Одесской области произошла стрельба
Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Подробности случившегося пока неизвестны.
Ранее во французской коммуне Плезир накануне президентских выборов в стране неизвестные застрелили мужчину на парковке ресторана быстрого питания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter