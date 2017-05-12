Приоритеты Трампа: торговые партнеры потеснили военных союзников

Вчера Европейский Союз раздал анонс, который выглядит откровенной пощечиной союзникам по НАТО – ЕС анонсировал на утро 25 мая свой саммит с президентом США Дональдом Трампом. Это утром того же самого дня, на который назначен саммит НАТО. Еще ни один американский президент после избрания в должность не встречался с руководством ЕС ДО того, как заехать в штаб-квартиру альянса.

Многих союзников не порадует такая программа визита в Брюссель американского президента.

В свое время, когда Буш-младший в 2001 году был избран президентом и намеревался посетить Европу, НАТО организовала саммит, хотя надобности в самом событии не было. Аналогично было в случае и новым государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, когда союзники для встречи с ним до того, как госсек отправится в Москву, перенесли дату заседания на уровне министров иностранных дел.

Многих союзников не порадует такая программа визита в Брюссель американского президента.

Говоря непосредственно о самом визите, то, как пишут бельгийские СМИ, в отличие от Обамы, который в 2014 году останавливался в довольно скромном Хилтоне (при этом американцы снимали весь, если мне не изменяет память, восьмой этаж), Трамп вместе с супругой Меланией поселится в американском посольстве, которое усиленно охраняется даже в обычные дни. Местной полиции будет меньше головной боли – там за охрану первого лица будут отвечать американцы. Аэропорт Завентем на несколько минут до и после прилета Air Force One закроют на короткий период времени, также будет закрыта автострада, по которой должен будет проехать кортеж Трампа.

Визит координирует национальный Кризисный центр Бельгии, в соответствии информации которого охрану будут обеспечивать 400 агентов службы безопасности. Ожидается, что 24 мая возле железнодорожной станции Брюссель-Север пройдет акция «недобропожалования» - “Trump not welcome”.

В то время, как Трамп с союзниками будет обсуждать будущее альянса, Мелания Трамп отправится в музей Магритта в центре Брюсселя.

На следующий день в Эйвере (район, где расположена как старая, так и новая штаб-квартира НАТО) также пройдут акции протеста. Обеспечивать правопорядок будут 2 тысячи полицейских – ровно столько же было и во время визита Обамы. Помогут и соседние страны – Люксембург направит 100 агентов, а Нидерланды предоставят специализированную команду, которая будет оперировать дронами. Не нужно также забывать, что уровень угрозы терроризма в Бельгии сохраняется на третьем уровне (их всего четыре), а потому угроза теракта сохраняется. К тому же Трамп - не единственная головная боль служб безопасности Бельгии – в Брюссель на саммит НАТО прибудет и президент Турции Эрдоган, и тут акций как противников, так и сторонников просто не избежать.

В то время, как Трамп с союзниками будет обсуждать будущее альянса, Мелания Трамп отправится в музей Магритта в центре Брюсселя (Рене Магритт – бельгийский художник-сюрреалист).

Ну что ж, Брюссель ожидает два веселых дня. И только после того, как борт Air Force One вылетит из Завентема, все (полиция, пресса, армия, агенты, и все-все-все причастные) вздохнут с облегчением.