"Есть соблазн авторитаризма": во Франции нашли объяснение протестам против Макрона

Ночь после выборов во Франции не прошла без традиционных манифестаций и стычек с полицией. Крайне правые и левые протестовали так, что в Париже даже закрыли несколько станций метро по требованию полиции, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Основное, что не нравится молодежи в Макроне – то, что он "человек системы". "Во всех наших странах сейчас социальный, экономический, демократический кризис. Существует этот соблазн авторитаризма, как произошло в Турции, России, с Трампом. Почему они смогли взять власть? Потому что, если демократические партии – правые или левые – не делают свою работу, если они ведут себя как олигархи, забывают о социальных нуждах – на сцену выходят ультраправые", - считает главный редактор одного из европейских изданий Эрве Планель.

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Макрона вскоре ждет возможность развить свой успех и закрепить поддержку – впереди голосование в парламент Франции. Новоизбранный президент уже пообещал, что либеральная идеология его политической силы будет сочетаться с нравственной политикой – поэтому ни одного кандидата с подозрением на проблемы с законом не выдвинут.

Эммануэль Макрон, который победил на президентских выборах во Франции, унаследует страну с 10-процентной безработицей и вялым экономическим ростом.