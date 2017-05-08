Акции протеста в Париже: задержано почти 150 человек

На акциях протеста, которые начались в Париже после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона, был задержан 141 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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По данным агентства, протестующие были задержаны на северо-востоке французской столицы. Они бросались предметами в сотрудников полиции, а также портили имущество.

Протесты в Париже начались накануне, 7 мая, после того как на президентских выборах с результатом в 66,10% голосов победил лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Акции прошли также в городах Гренобль, Пуатье, Страсбург, Лион, Нант и Монпелье. В Париже полицейские применяли против участников протеста слезоточивый газ.