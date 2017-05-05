Выборы президента Франции: Макрон в преддверии второго тура увеличил отрыв от Ле Пен

За два дня до второго тура выборов президента Франции, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 7 мая, социологи отмечают увеличение отрыва лидера движения "Вперед" и центриста Эммануэля Макрона от представителя ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные социологического исследования Elabe для BFM TV и l'express.

Согласно опросу, Макрон получит 62% голосов во втором туре против 38%, которые будут у Ле Пен. Эти данные свидетельствуют об увеличении отрыва Макрона от Ле Пен на 3% по сравнению с предыдущим исследованием Elabe.

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Считается, что текущая избирательная гонка во Франции является наиболее важной на протяжении последних десятков лет, поскольку за пост президента борются два кандидата с диаметрально противоположными взглядами, на кону стоит будущее Европы и место Франции в мире.

Ле Пен намерена закрыть границы и покинуть зону единой валюты евро, в то время как Макрон желает более тесного европейского сотрудничества и открытой экономики.

В первом раунде голосования, который состоялся 23 апреля, из предвыборной гонки выбыли кандидаты от двух главных партий страны.