Во Франции посчитали 100% бюллетеней, Макрон получил 24,01% голосов

Во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей.

Результаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Читайте также"Нет другого выбора": Фийон заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре

На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.

Сообщается, что явка избирателей составила 77,77% (по сравнению с 80.42% в 2012 году).

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов.

Экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.