Госдума упростила получение российского гражданства

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому иностранцы, дети которых проживают в России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующие поправки будут внесены в законы "О гражданстве" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Согласно одобренным в первом чтении поправкам, иностранцы, чьи дети живут в России, также получают право на временное проживание на территории РФ.

Упрощенный порядок позволяет стать гражданином РФ без соблюдения ряда требований - несмотря на отсутствие вида на жительство и источников стабильного дохода, незнание русского языка, а также несоблюдение условия о проживании в течение установленного законом срока.

По действующим законам, сейчас право на упрощенную процедуру получения российского гражданства имеют три категории иностранцев. Первая - это дети граждан РФ, либо иностранцев, проживающих в России. Вторая - это граждане СССР, проживающие на территории бывших союзных республик, однако не получившие гражданство стран проживания (как, например, латвийские неграждане). Третья - это граждане бывших союзных республик, получившие среднее или высшее профессиональное образование на территории РФ после 1 июля 2002 года. Также соглашения об упрощенном получении гражданства РФ действуют с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Лента.ру