Трамп 24 мая встретится с Папой Римским Франциском

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

Трамп посетит Рим (Италия) перед визитом в Брюссель (Бельгия) для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) и встречей лидеров стран "Большой семерки" на Сицилии.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Вашингтоне Трамп заявил, что хочет встретиться с Папой Римским Франциском.

Саммит НАТО, который собирается посетить Трамп, состоится в Брюсселе 25 мая.