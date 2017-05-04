Трамп 24 мая встретится с Папой Римским Франциском
19:27, 04 мая 2017Мир
113 0
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.
Трамп посетит Рим (Италия) перед визитом в Брюссель (Бельгия) для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) и встречей лидеров стран "Большой семерки" на Сицилии.
Читайте такжеТрамп готов быть посредником между Израилем и Палестиной
Как сообщал УНИАН, 21 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Вашингтоне Трамп заявил, что хочет встретиться с Папой Римским Франциском.
Саммит НАТО, который собирается посетить Трамп, состоится в Брюсселе 25 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter