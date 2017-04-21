Трамп хочет встретиться с Папой Римским Франциском

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Вашингтоне.

"Я с большим нетерпением ожидаю встречи с Папой", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос итальянских журналистов.

В то же время он не уточнил, когда такая встреча может состояться.

Однако Трамп подтвердил, что посетит саммит стран "Большой семерки", который состоится 26-27 мая в городе Таормина (остров Сицилия).

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"Я хочу сказать, что с большим нетерпением ожидаю визит на Сицилию в рамках G7, когда мы стараемся сотрудничать не только в области безопасности, но также в науке, торговле, здравоохранении и технологиях", - заявил Трамп.

В свою очередь Джентилони сказал, что ожидает визит Трампа для участия в саммите G7. По его убеждению, этот саммит станет возможностью продемонстрировать единство между лидерами "Большой семерки" относительно принципа свободных экономик.

Как сообщал УНИАН, Трамп 25 мая посетит саммит НАТО, что может стать его первым зарубежным визитом.