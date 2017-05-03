Лондон не будет платить 100 млрд евро за Brexit - министр

Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не будет платить 100 млрд евро (85 млрд фунтов) за "развод с ЕС". Об этом со ссылкой на BBC сообщает Европейская правда.

По его словам, Британия будет платить только то, что определено законом, а не то, что ЕС хочет.

Недавно в издании Financial Times появилась информация, что финансовые расчеты, которых добивается ЕС, увеличились с 60 млрд евро.

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"Мы не просители. Это переговоры. Они формулируют то, что они хотят, и мы сформулируем то, что мы хотим", - сказал он.

Уже звучали разные цифры относительно того, какую цену должна заплатить Британия. Однако, когда Дэвиса спросили, будет ли цифра в 100 млрд евро неприемлемой, он ответил: "Мы не будем платить 100 миллиардов евро".

Ранее сообщалось, что ряд министров правительства Великобритании, которые поддерживают Brexit, призвали канцлера казначейства Филиппа Хаммонда не признавать требований Евросоюза о выплате 50 млрд фунтов (60 млрд евро) за выход из ЕС.

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Напомним, в документе Еврокомиссии говорится, что Великобритании придется рассчитаться за выход из состава Европейского союза в евро, а не фунтах стерлингов.