В Белом доме разговор между Трампом и Путиным назвали "очень хорошим"

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились, что "все стороны должны сделать все возможное, чтобы прекратить насилие" в Сирии. Также они обсудили совместную работу против исламских боевиков на всем Ближнем Востоке, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Разговор была очень хорошим, и включал в себя обсуждение безопасности, или деэскалации, зоны для достижения прочного мира в гуманитарной сфере и много других тем", - говорится заявлении Белого дома.

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Также сообщается, что Вашингтон направит своего представителя на мирные переговоры по Сирии в Астане, Казахстан, которые состоятся в среду и в четверг.

"Они детально обсудили совместную работу по искоренению терроризма на Ближнем Востоке. И, наконец, они говорили о том, как лучше решить очень опасную ситуацию в Северной Корее", - говорится в заявлении.

Это была первая телефонная беседа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после воздушных ударов США по сирийской авиабазе в апреле, которые привели к напряжению отношений между Вашингтоном и Москвой. Решение Трампа запустить 59 крылатых ракет по сирийскому аэродрома в ответ на химическую атаку в Идлибе разозлило россиян.

Отметим, что это уже это был уже третий телефонный разговор Трампа и Путина. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, во время которой президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном как на уровне экспертов, так и в формате личных контактов. 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.