Юнкер рассказал, когда начнутся переговоры по Brexit

Переговоры между Европейским Союзом и Великобританией о Brexit начнутся 8 июня после всеобщих выборов в этой стране, и будут сложными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал сегодня в Брюсселе после специального саммита ЕС по выходу Британии из сообщества.

«Переговоры начнутся после 8 июня, после выборов в Великобритании. Переговоры будут сложными, и будет трудно удерживать единство, продемонстрированное сегодня, но мы будет прилагать все усилия, чтобы сохранить эту сплоченность», - подчеркнул Юнкер.

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При этом он отметил, что единство важно не только для 27 стран-членов ЕС, оно также важно для Соединенного Королевства.

«Великобритания не сможет заключить соглашение с 27, если 27 не будут едиными», - добавил президент ЕК.

Юнкер также сообщил, что Еврокомиссия 3 мая законодательно примет мандат, который в деталях определит генеральную линию на переговоры с Британией.

Как сообщал УНИАН, сегодня на саммите Евросоюз определил и обнародовал генеральную линию на переговоры с Великобританией о Brexit.

В документе, среди прочего, ЕС подтвердил намерение в будущем быть с Британией близкими партнерами. Также в Евросоюзе выразили готовность разработать соглашение о свободной торговле с Великобританией. Кроме того, документом установлено, что отдельные государства сообщества не могут вести переговоры с Британией.