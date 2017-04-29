В Москве на антипутинскую акцию "Надоел" вышло несколько десятков человек (фото, відео)

В Москве всего несколько десятков человек пришли на акцию "Надоел" с требованием, чтобы президент РФ Владимир Путин не баллотировался в 2018 году.

Как передает собственный корреспондент в РФ, на Славянской площади в центре Москвы к 13.00 были усилены меры безопасности, было припарковано несколько десятков автозаков и автобусов полиции. Освещать мероприятие прибыли десятки журналистов.

Первые участники акции начали появляться около 14.00. Они были одеты в желтые футболки с надписью "Надоел" или серые регланы, на которых изображена карикатура – ракета с надписью "Надоел" и президент РФ внутри.

Полиция начала предупреждать собравшихся, что акция не согласована и предложили проследовать к администрации президента РФ и оставить свои петиции.

Кроме этого, по заказу Михаила Ходорковского на месте акции проводится опрос о политической системе в РФ.

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В числе прочих респондентам задается вопрос о том, что именно должен предложить кандидат, чтобы участник пришел на выборы. Среди разных вариантов ответов предлагается выбрать и такие: "Поддерживать присоединение Крыма к России" и "Настаивать на сближении РФ с Западом".

Анкету в открытую фотографировать социологи не разрешают.

На данный момент несколько десятков человек в сопровождении еще большего количества журналистов отправились к АП России.

Акция в целом проходит спокойно, массовые задержания, несмотря на несогласованность акции, не проводятся.

Как сообщал УНИАН, сегодня общественно-политическое сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского, анонсировало проведение акции с требованием к президенту РФ Владимиру Путину не баллотироваться в 2018 году.

«Сегодня в 14:00 (по местному времени) граждане России понесут к приемным президента письма с официальными требованиями к Владимиру Путину — не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году», - говорится в сообщении организаторов.

Акция должна пройти под следующим лозунгами: #НАДОЕЛО Жить на нищенские зарплаты и пенсии, #НАДОЕЛО Экономить на еде и одежде, #НАДОЕЛО Терпеть коррупцию и держаться, #НАДОЕЛО Слушать вранье по телевизору, #НАДОЕЛО Ездить по разбитым дорогам, #НАДОЕЛО Ходить в разваливающиеся поликлиники, #НАДОЕЛО Терпеть произвол судей и полиции, #НАДОЕЛО Всего бояться, #НАДОЕЛ ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, КАДЫРОВ, ЯРОВАЯ, КИСЕЛЕВ, ПОКЛОНСКАЯ, СОБЯНИН, ВОРОБЬЕВ … этот список можно продолжать бесконечно.

При этом заявляется, что тучные нефтяные годы обогатили друзей президента (Тимченко, Сечина, Ротенберга и т.д.), а вся остальная Россия так и осталась почти по всем показателям на уровне стран третьего мира.

«Мы можем не только сказать — кто нам #надоел, но и выгнать жуликов и воров со своих насиженных мест!» - считают в «Открытой России».

Как сообщил журналист «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев в своем Twitter, здание приемной президента, которая сегодня должна работать для граждан до 16:30, окружили заборами, бетонными блоками и патрулями.

Приёмная АП РФ на Новой пл. в буквальном смысле замурована. Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции. #надоелpic.twitter.com/gXOLc5wd24 — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 квітня 2017 р.